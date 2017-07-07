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07 Temmuz 2017 23:48

Gaziantep’te korkutan patlama

Gaziantep’te beş katlı binada meydana gelen patlama sonrasında dumandan etkilenen 7 kişi hastanelik olduEdinilen bilgiye göre olay akşam 23:15 sıralarında Gazikent Mahallesi’nde meydana geldi.

Gaziantep’te korkutan patlama

07 Temmuz 2017 23:48

Gaziantep’te beş katlı binada meydana gelen patlama sonrasında dumandan etkilenen 7 kişi hastanelik oldu


Edinilen bilgiye göre olay akşam 23:15 sıralarında Gazikent Mahallesi’nde meydana geldi. Beş katlı apartmanın giriş katında patlama oldu. Patlama sonrasında bina içerisine saran dumanlardan korkan vatandaşlar panik halinde evlerini terk etti. Yaşanan panik sırasında dumandan etkilenen 7 kişi vatandaşlar tarafından hastanelere kaldırıldı. Apartman girişinde meydana gelen patlamanın elektrikli bisikletin şarj edildiği sırada veya elektrik panosundan kaynaklanan bir patlama olduğu ileri sürüldü


Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgede inceleme yapan itfaiye ekipleri bina girişinde bulunan motosikletin yandığını tespit etti. Motosik yangının neden çıktığı ise araştırılıyor.


Bina girişinde bilinmeyen bir sebepten dolayı yanan motosikletten çıkan dumanlar merdiven boşluğundan yükseldiği, patlama sonrası evlerinden kaçmak isteyen vatandaşlar ise dumandan etkilendi. Vatandaşların ihbarı üzerine 112 Sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırılan şahısların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Patlama sebebinin doğalgazdan mı yoksa elektrikten mi kaynaklandığı araştırılıyor.


Binayı tahliye ettiler


Neden çıktığı bilinmeyen yangının ardından beş katlı binada oturan vatandaşlar ise evlerini terk ederek sokaklara döküldü. Büyük panik ve korku yaşayan vatandaşlar uzun süre dışarda beklemek zorunda kaldı. Polis ekipleri olay yerindeki soğutma ve yangının çıkış sebebine yönelik araştırmasını sürdürüyor.




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