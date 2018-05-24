Gaziantep’te Kudüs’ün tarihi sahne gösterisiyle anlatıldı

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle hazırlanan dramatik sahne gösterisi, Gazianteplilerle buluştu. Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Mavera Kültür Merkez’ndeki gösteriyi izleyenler, unutulmaz bir gece yaşadı. MEMUR-SEN Genel Başkanı Ali Yalçın, GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, İl Müftüsü Ahmet Çelik, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Oya Alpay, çeşitli kurum yetkilileri ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen program, izleyenlerden büyük beğeni topladı.

Üç semavi dinin ortak değeri Kudüs’ün, geçmişten günümüze uzanan ruhani varlığı, “zamanın Kudüs’ü Kudüs’ün zamanı” adlı gösteri, izleyici karşısına çıktı. Kültür ve sanatın dilinden evrensel mesajların verildiği dramatik sahne gösterisini izleyenler, Kudüs’ü yeniden yaşadı.

Sultan 2’inci Abdülhamid Han dönemiyle ilgili gösteride, Kudüs’ün manevi kimliğini yaşatmış Hz. Ömer, Selahaddin Eyyubi ve Yavuz Sultan Selim dönemlerinden kesitler sunuldu. Genel sanat yönetmenliğini Murat Salim Tokaç’ın üstlendiği gösteride, Devlet Tiyatrosu sanatçıları rol aldı. Özge Dilek tarafından yazılan ve teknik ekiple yaklaşık 200 kişinin görev aldığı etkinliğin tiyatral anlatımı, ışık, ses ve video gösterileriyle zenginleştirildi.

Drama yönetmenliğini Ebru Kara’nın, koreografisini Pınar Ataer’in yaptığı "zamanın Kudüs’ü Kudüs’ün zamanı", "video mapping" yöntemiyle gerçek ve sanal görüntü harmanlanarak sahneye aktarıldı.