Diğer
Kategoriler
24 Mayıs 2018 12:13

Gaziantep’te Kudüs’ün tarihi sahne gösterisiyle anlatıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Ramazan etkinlikleri” kapsamında “zamanın Kudüs’ü Kudüs’ün zamanı” adlı dramatik sahne gösterisi, ilgiyle izlendi.

Gaziantep’te Kudüs’ün tarihi sahne gösterisiyle anlatıldı

24 Mayıs 2018 12:13


Cumhurbaşkanlığı himayesinde Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle hazırlanan dramatik sahne gösterisi, Gazianteplilerle buluştu. Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Mavera Kültür Merkez’ndeki gösteriyi izleyenler, unutulmaz bir gece yaşadı. MEMUR-SEN Genel Başkanı Ali Yalçın, GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, İl Müftüsü Ahmet Çelik, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Oya Alpay, çeşitli kurum yetkilileri ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen program, izleyenlerden büyük beğeni topladı.


Üç semavi dinin ortak değeri Kudüs’ün, geçmişten günümüze uzanan ruhani varlığı, “zamanın Kudüs’ü Kudüs’ün zamanı” adlı gösteri, izleyici karşısına çıktı. Kültür ve sanatın dilinden evrensel mesajların verildiği dramatik sahne gösterisini izleyenler, Kudüs’ü yeniden yaşadı.


Sultan 2’inci Abdülhamid Han dönemiyle ilgili gösteride, Kudüs’ün manevi kimliğini yaşatmış Hz. Ömer, Selahaddin Eyyubi ve Yavuz Sultan Selim dönemlerinden kesitler sunuldu. Genel sanat yönetmenliğini Murat Salim Tokaç’ın üstlendiği gösteride, Devlet Tiyatrosu sanatçıları rol aldı. Özge Dilek tarafından yazılan ve teknik ekiple yaklaşık 200 kişinin görev aldığı etkinliğin tiyatral anlatımı, ışık, ses ve video gösterileriyle zenginleştirildi.


Drama yönetmenliğini Ebru Kara’nın, koreografisini Pınar Ataer’in yaptığı "zamanın Kudüs’ü Kudüs’ün zamanı", "video mapping" yöntemiyle gerçek ve sanal görüntü harmanlanarak sahneye aktarıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GAZİANTEP HABERLERİ
GAZİANTEP HAVA DURUMU
32
°
C
Çok Bulutlu
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Pazar
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    33°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç