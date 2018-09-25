Gaziantep'te kur fırsatçılarına karşı denetim

Döviz kurundaki artışı bahane ederek haksız kazanç elde etmeye çalışan firmalar Gaziantep'te gerçekleştirilen denetimlerle tespit ediliyor.

Gaziantep'te döviz kurundaki yükselişler bazı mal ve hizmet maliyetlerini etkilemediği halde döviz kaynaklı maliyet artışı olduğu ve bu nedenle fiyatların artırıldığı imajı veren işletmelere karşı 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında denetimler yapılıyor. İl genelinde başlatılan denetime, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı M. Salih Yıldırım, Gümrük Bakanlığı Ticaret İl Müdürü Bilal Yazıcı, Gümrük ve ticaret denetmenleri, zabıta ekipleri tarafından yürütülüyor. Gümrük ve Ticaret Bakanlığının talimatıyla 81 ilde olduğu gibi Gaziantep'te de denetimlerine başlayan ekipler, son 3 aylık girdi faturalarını karşılaştırarak etiketlere yansıtılan artışların doğruluğu ile fiyat etiketlerinin standartlara uygunluğunu kontrol edildi.

5 bin kalem mal incelendi

Zabıta Daire Başkanı M. Salih Yıldırım, denetimlerde 5 bin kalem malın incelendiğini belirterek, “Ticaret Bakanlığı tarafından girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi fiyat değişimlerinden etkilenmemesine rağmen bu durumlardan etkileniyormuş gibi hareket ederek tüketiciye sunulan mal veya hizmetin satış fiyatında haklı bir gerekçe olmaksızın artış yapılması, aldatıcı ticari uygulamalar kapsamına alındı. Vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin konu hakkında Gümrük Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü ile çalışma yapılması yönünde talimatları oldu. Zabıta ve İl Ticaret Müdürlüğü tarafından oluşturulan 9 ekip 22 personel ile 8 Eylülde başlattığımız çalışma kapsamında bugüne kadar 100'e yakın market denetlendik, 5 Bin kalem malı incelendik” dedi.

Son 3 aylık faturalar karşılaştırıldı

Denetimlerde son 3 aylık faturaları karşılaştırılarak, hangi ürünlerde ne kadar artışın etiketlere yansıtıldığını kontrol ettiklerini de anlatan Daire Başkanı Yıldırım, “Kurlardan etkilenmeyen ama yine de artış yapılan ürün kalemlerini tespit ediyoruz. Fiyat etiketlerini inceliyoruz ve etiketler üzerinde bulunması gereken satış birim fiyatı, üretim yeri, ürünün ayırıcı özelliğinin bulunup bulunmadığı gibi hususları denetliyoruz. Ayrıca son üç aylık girdi faturalarını karşılaştırarak, etiketlere yansıtılan artışların doğruluğunu ve standartlara uygunluğunu inceliyoruz. Söz konusu düzenlemeyle bakanlık bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu'na sunulmak üzere Gaziantep ilimizde Ticaret İl Müdürlüğü Piyasa Gözetimi ve Denetimi birimi tarafından gerekli denetimler yapılmaya başlanmış, bu yöndeki uygulamalar hızlıca tespit edilerek gerekli yaptırımlar uygulanacaktır" ifadelerini kullandı.

Ekim'de yeni logolu etiketler geliyor

Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini hatırlatan M. Salih Yıldırım, yeni uygulamada ürün etiketlerinde fiyat değişikliğinin yapıldığı tarihte yer alacak. Fiyat değişikliğinin yapıldığı tarihi göstermeyen etiketler, mevzuata aykırı olacağını belirten Yıldırım, "Yerli üretim olan malların etiketlerinde yerli logosu, yabancı menşei ürünlerde üretim yerinin bulunması gerekiyor. Etiketlerde bu ibareler dışında fiyat değişikliğinin yapıldığı tarih yoksa bu tür etiketler mevzuata aykırı sayılıyor. Eksiklik tespit edilen her ürün için birim sayısı 274 TL ceza uygulanırken bu rakam kutu içerisindeki adet ile çarpılarak ürünün tamamına uygulanmaktadır” şeklinde konuştu.

Şikayetler Alo 175 hattına yapılabilecek

Yıldırım, 1 Ekim tarihinden itibaren uygulamaya girecek olan yeni logolu etiketlerle ilgili şikayetlerin de Alo 175 Tüketici hattına ihbar edilebileceğini anlatarak, "01 Ekim 2018 tarihinden itibaren ürünler yeni logolu etiketlerle, yukarıda belirttiğimiz hususlar tam uygulanmak koşuluyla yürürlüğe girecek. Firmaların uyguladıkları etiketlerde söz konusu eksiklikleri tespit eden vatandaşlar bunları Ticaret İl Müdürlükleri ile CİMER, E-Devlet, Alo 175 Tüketici Hattı ya da Gümrük ve Ticaret Bakanlığının resmi internet sitesine girerek şikayet edebileceklerdir. İş yerleri '6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun', 'Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği' ve '4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun' kapsamında denetlenmekte, böylelikle girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi fiyat değişimlerinden etkilenmemesine rağmen bu durumlardan etkileniyormuş gibi hareket edenlerle ilgili daha etkin bir gözetim sağlanacak. Haksız fiyat artışıyla tüketiciyi mağdur eden fırsatçılara göz yumulmayacaktır" diye konuştu.