Gaziantep’te mahalle maçları fikstürle tanışıyor

Futbol sahalarında renkli anlara sahne olacak organizasyonda 32 farklı mahalle takımından 576 futbolcu mücadele edecek.

Spor organizasyonları zincirine yeni bir halka daha ekleyen Şehitkamil Belediyesi, Büyükşehir Yasası ile mahalleye dönüştürülen köylerde, meşin yuvarlağa gönül verenleri futbol sahalarında buluşturacak. 8 eylül günü start alacak organizasyonun ilk etabında 6 farklı sahada, yerleşim yerleri birbirlerine yakın olan mahallelerin karşılaşacağı grup müsabakalarıyla başlayacak. Müsabakalar dönemi boyunca birbirlerine konuk olacak mahalle sakinleri, heyecanla devam edecek organizasyonun büyük finalinde Şehitkamil Belediyesi İlçe Stadyumunda buluşacak. Futbola gönül veren herkesin hatıralarında tazeliğini koruyan ve dost buluşmalarında büyük bir keyifle anlatılan mahalle maçlarında yaşanan şenlik havası ve müsabakaların kendine has kültürü, organizasyon çerçevesinde müsabakaları takip edecek olan çocuklara ve gençlere aktarılacak.

“Mahallelerimizde futbol heyecanı yaşanacak”

‘Eski Köyler Yeni Mahalleler Futbol Turnuvasında’ projesi kapsamında mahalle sakinlerini bir araya getireceklerini dile getiren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, katılımcı 32 farklı mahalleden 576 futbolcunun organizasyonda mücadele edeceğini söyledi.

Fadıloğlu, “Yaşam boyu spor faaliyetlerine büyük önem veriyoruz. Bu nedenle 365 gün boyunca farklı branşlarda geleneksel spor organizasyonları gerçekleştiriyoruz. Eski Köyler Yeni Mahalleler Futbol Turnuvası ile futbol branşına gönül vermiş mahalle sakinlerimizi futbol sahalarında buluşturacağız. 8 ile 30 eylül tarihleri arasında 6 farklı mahallede oynanacak futbol müsabakaları vatandaşlarımız arasında kaynaşmaya ve sosyal paylaşımlara vesile olacaktır. Ben, organizasyona katılacak sporcularımıza sakatlıklardan uzak, fairplay çerçevesinde bir müsabaka dönemi diliyor, müsabakaların düzenlenmesinde büyük katkıları olan paydaş kurumlarımıza yürekten teşekkür ediyorum” diye konuştu.