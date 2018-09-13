Gaziantep'te Maraş dondurması keyfi

Gaziantep'te Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin ikincisini düzenlediği Uluslararası Kahramanmaraş Dondurma ve Kültür, Sanat Festivali kapsamında ücretsiz dondurma dağıtıldı. Maraş dondurması almak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluştururken, dondurma ustalarının şovları renkli görüntülere sahne oldu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç'un öncülüğünde ikincisi düzenlenen festival için Türkiye'deki pek çok ili gezerek ücretsiz Maraş dondurması dağıtan gezici tırın 15-16 Eylül tarihlerindeki ana festival öncesi son duraklarından biri Gaziantep oldu. Gazici Dondurma Tırı'nın 46. durağı olan Gaziantep'teki ikramı yoğun ilgi gördü. Etkinlik ile Gaziantepliler, ücretsiz dağıtılan meşhur Kahramanmaraş dondurmasının tadına bakma şansını yakaladı.

Uzun dondurma kuyruğu

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda ücretsiz dağıtılan Maraş dondurmasını almak isteyen vatandaşlar ise sıraya girerek uzun kuyruklar oluşturdu. Dondurma ustaları da yaptıkları şov ile katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

Program hakkında bilgi veren ve açıklamalarda bulunan organizasyon sorumlusu Şaban Yumruk, "İkincisi yaptığımız Kahramanmaraş Dondurma ve Kültür, Sanat Festivali için yola çıkmıştık. Toplamda 45 ile gittik ve bugün Gaziantep'teyiz. Eylül ayının 15-16'sında düzenlenecek ana festivalden önce gezdiğimiz son iki ilden biri Gaziantep. Ana festivale kadar toplamda 50 tonu aşkın dondurma dağıtmış olacağız. Diğer illerde olduğu gibi Gaziantep'te de ilgi yoğun ve çok uzun kuyruklar var. Bu etkinliğin başarısını ortaya koyuyor. Zaten festivalimizin ana amacı Kahramanmaraş'ın marka değeri yüksek olan ürünlerinden bir tanesi olan dondurmayı vitrine çıkarıp daha fazla tanıtmak" dedi.