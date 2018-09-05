Gaziantep’te Mesleki Eğitim Projesi Başlıyor

Ünverdi, Gaziantep’in mesleki eğitim projeleri ile kalifiye personel ihtiyacının giderilmesi noktasında ülkemize örnek olduğunu belirtti.

Adnan Ünverdi GSO-MEM’inGaziantep Organize Sanayi Bölgesi içerisinde mesleki eğitim çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünün altını çizdi.

Türkiye’de istihdamla ilgili sorunların başında nitelikli personel eksikliğinin yer aldığına dikkati çeken Ünverdi, iş gücü piyasasının taleplerine göre eğitimler verdiklerini belirterek, bu noktada sanayicilerin de desteğiyle, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından oluşturulan İkili Mesleki Eğitim Yönergesi kapsamında GASİMEP Projesi’ni hayata geçirdiklerini kaydetti.

Proje kapsamında 2018-2019 eğitim öğretim yılı içerisinde,Bilgisayarlı Makine İmalatı, Metal Doğrama, Kaynakçılık, İç Mekan ve Mobilya Teknolojisi, İş Makinaları, Endüstriyel Bakım Onarım, İplik Üretim, Gıda Kalite Kontrol ve Gıda İşleme alanlarında öğrenci alımı yaparak sistemi uygulanmaya başlayacaklarını dile getiren Ünverdi şöyle devam etti:

“İş çevrelerinde çırak olarak tanımlanan 13-14 yaş arasındaki gençlerin iş becerisini ve mesleki eğitimini geliştiren bu sistemde devlet denetimi altında fakat özel sektörün ihtiyacına göre mesleki eğitim verilmişolacak. 9. sınıfı tamamlamış öğrenciler arasından yüksek başarı oranına sahip Mesleki Beceri Testi ile seçilecek öğrencilerin işletmelerle eşleştirilmesi yöntemi ile İkili Mesleki Eğitim Sistemi sayesinde işletmelerin kısa ve orta vadede nitelikli personel ihtiyacının giderilmesi ve personel kaynaklı kalite verimliliklerinin arttırılmasını hedefliyoruz.”

Ünverdi, işletmelerle eşleştirilecek ve 3 yıl boyunca işletmenin personel öğrencisi olarak eğitimini tamamlayacak gençlerin maaşları, iş kazası ve sağlık sigortası giderlerinin devlet desteği kapsamında olacağını vurgulayarak, "Proje ile ilgili detaylı bilgi ve belirtilen alanlarda personel öğrenci alımı yapmak isteyen üyelerimiz Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezine gelerek yada ilgili personellerimizle görüşebilirler” diye konuştu.

Sanayisinin kalifiye personel ihtiyacının beraberce ve ortak akıl çerçevesinde giderilmesi noktasında Gaziantep’in ülkemize örnek olduğunu ifade eden Ünverdi, ikili mesleki eğitim sisteminin de başarılı bir şekilde sürdürüleceği konusunda inancının tam olduğunu sözlerine ekledi.