Gaziantep'te Mevlit Kandili sevinci

Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrif ettiği gece olarak bilinen Mevlit Kandili münasebetiyle Gaziantep'te vatandaşlar, geceyi ihya etmek için camilere akın etti.

Kentin en büyük camisi olan Ulu Camii'de İl Müftülüğü ve Şahinbey Belediyesi Mevlid-i Nebi özel programı düzenlendi. Geceyi ihya etmek isteyen vatandaşlar ise, camiyi doldurdu. Programda Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okunarak sohbet ve dualar edildi. Mevlit özel programında Emekli Müftü Ali Maraşlıgil vatandaşlara vaaz verdi. Programa katılan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise,tüm İslam aleminin Mevlid Kandili'ni kutladı.

Tahmazoğlu, “Bu gece alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimizin doğum gecesidir ve Rabbim hepimizi inşallah Peygamber Efendimizin şefaatine nail eylesin. İnşallah ahrette de bize O'nun sancağı altında toplanmayı nasip eylesin. Sünnet-i seniyyesine ittiba edip, inşallah O'nun ile cennette de bir araya gelmeyi ve bizi kendisine komşu eylesin” dedi.

Bu gecenin anısına vatandaşlara Kur'an-ı Kerim hediye ettiklerini söyleyen Tahmazoğlu, “Bizler de Şahinbey belediyesi olarak Mevlit Kandili münasebetiyle bu tür programlarda vatandaşlarımıza hem Peygamber Efendimizin hayatını anlatan kitap hem de Kur'an-ı Kerim dağıtıyoruz. Amacımız O'nun hayatını daha iyi öğrenmek ve Sünnet-i seniyyesine inşallah ittibayı ziyadeleştirmektir ve ben tüm vatandaşlarımızın Mevlit Kandilini kutluyorum” diye konuştu.

Öte yandan vatandaşlar, bu geceye kavuştukları için çok mutlu olduklarını, bu gecenin bütün İslam alemine hayırlar getirmesini dilediler.