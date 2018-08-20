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20 Ağustos 2018 13:45

Gaziantep’te mezarlıklar arefe gününde doldu taştı

İslam aleminin yarın idrak edeceği Kurban Bayramı öncesi Gaziantep’te arefe günü vatandaşlar mezarlıklara akın etti.

Gaziantep’te mezarlıklar arefe gününde doldu taştı

20 Ağustos 2018 13:45


Yoğun araç ve yaya trafiğinin yaşandığı Gaziantep Asri Mezarlık’a sabah erken saatlerden itibaren gelen vatandaşlar yakınlarının kabirlerini ziyaret ederek bol bol Kur’an-ı Kerim okudu. Bazı vatandaşlar da yakınlarına ait mezarların çevresinde temizlik yapıp, mezarları suladıktan sonra yanlarında getirdikleri şekerleri çocuklara dağıttı.


Hatice Ovayolu isimli vatandaş, "Bugün arefe günü, yarın da bayram. O nedenle ben de herkes gibi hayatını kaybetmiş olan ailemi, yakınlarımı ziyarete geldim. Buralara gelmek lazım, çünkü eninde sonunda herkesin son durağı burasıdır. Nereye gidersek gidelim, kaçsak da göçsek de toprak bizi bekliyor. O yüzden buralara gelmek lazım" dedi.




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