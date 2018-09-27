Gaziantep'te minibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Gaziantep'te otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Şehitkamil ilçesi Beykent Mahallesi'ndeki alt geçitte plaka ve sürücüleri belirlenemeyen minibüs ile otomobil çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan toplam 5 kişi yaralandı. Bölgedeki diğer araç sürücüleri ve yolcuların yardımına koştuğu yaralılara olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.