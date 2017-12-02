Gaziantep’te mülteci çocuklara spor etkinliği

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi iş birliği ile yapılan projede Suriyeli çocuklar sporla buluşturdu. Yaşları 6-12 arasında değişen 300 çocuk, eğitmenleriyle birlikte salonda tekvando, badminton, karate, güreş, voleybol ve basketbol branşında eğitim görüyor.

Düzenlenen programda açıklamalarda bulunanGaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Aslan, şehirde yaşayan Suriyeli çocukların topluma entegrasyonunun sağlanması bakımından “Çocuklar İçin Sportif Eğitime Destek Projesi”ni önemsediklerini kaydetti.

Aslan, “Bu tür etkinlikleri destekliyor ve önemsiyoruz. Hem Suriyeli hem de kendi çocuklarımız için önemli bir proje. Çünkü suçu ve terörü önleyecek ve engelleyecek en önemli unsur spordur. Ve bu çocukların topluma entegrasyonu çok önemli. Bu entegrasyonda ise en önemli araç bu tür sosyal faaliyetlerdir. ” dedi.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim Komisyonu Başkanı Bilal Porsun ise Sporun çocuklar için çok önemli bir etkinlik olduğunu belirterek, “ Biz düşündük belki de Suriyeli çocukların birçoğu ülkesine dönemeyecek. Bizim çocuklarımız ile adapte olması lazımdı. O kapsamda buradaki etkinliği başlattık. Burada yarı yarıya spor yapma imkanı olmayan Türk çocukları ile Suriyeli çocukların birleştiği ve 6 branşta eğitim gördükleri bir program düzenledik” diye konuştu.

“Çocuklar İçin Sportif Eğitime Destek Projesi” ile Suriyeli çocukların hem spor yoluyla kaynaşmalarını sağlamak, hem de fiziksel olarak daha sağlıklı yetişmelerine katkıda bulunmak amaçlandı.

Proje kapsamında yaşları 6-12 arasında değişen 300 çocuk, sportif faaliyetlere katılırken, Güreş ve Jimnastik milli sporcular Fatih Cengiz, Jimnastik alanında ise Göksu Üçtaş ve Ferhat Arıcan etkinliğe katıldı.