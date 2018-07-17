Gaziantep’te Naksan davası

Gaziantep 9. Ağır Ceza Mahkemesinde, “Silahlı terör örgütü yönetme, terörizmin finansmanı hakkında kanuna muhalefet, suç gelirlerinin önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama ve vergi usul kanununa muhalefet" suçlarından dolayı görülen Naksan Holding davasına 4’ü tutuklu ve bazı tutuksuz sanıklar katıldı. Sanıkların dinlenmesi ile devam eden davada tutuklu sanık Cahit Nakıpoğlu sağlık sorunları olduğunu belirtti. Nakıpoğlu, “Sağlık durumumum çok kötü. 7 ameliyat geçirdim. Geçen hafta gelen raporumda da sağlık sorunlarım yazıyor” dedi.

FETÖ’nün himmet ya da mütevelli toplantılarına katılmadığını söyleyen Cahit Nakıpoğlu, “Ben silahlı terör örgütü üyesi olmaktan yargılanıyorum. Ölsem daha iyiydi. Hiçbir toplantıya katılmadım. Biz bu işin içinde değiliz. Hiçbir dernek ya da vakıfa üyeliğim yoktur. Bank Asya’da hesabımda yoktur. Hiçbir örgüte maddi destekte bulunmadık” şeklinde konuştu.

Tutuklu sanık Taner Nakıpoğlu ise, üzerine atılı suçları kabul etmeyerek, şirketinin terör örgütünün sermayesi ile kurulmadığını söyledi.

“İki adet 1 doların F serisi olması tamamen tesadüftür”

Tutuklu sanık Murat Zar arama esnasında evinde bulunan iki adet 1 doların F serisi olması ile ilgili, “Aramada bulunan 1 dolar ise, bir adet 1 dolar, bir adet 100 dolar, bir adet 50 dolar, bir adet 20 dolar, iki adet 5 dolar ve iki adet bir dolar şeklinde bulunmuştur. Bütün bu paraların içinde iki adet 1 doların F serisi olması tamamen tesadüftür. Bu paralar farklı ülkelere yaptığım seyahatlerden kalan paralardır” ifadelerini kullandı.

Naksan Holding’in İstanbul ofisinde maaşlı bir çalışan olduğunu söyleyen Zar, “ Bank Asya’ya talimatla para yatırdığım doğru değildir. Hesaplarımın hepsi rutin bankacılık işlemleridir. Çalışma hayatım boyunca ise hiçbir sendika kaydım, Zaman Gazetesi veya Sızıntı Dergisi aboneliğim olmamıştır” ifadelerine yer verdi.

Cahit Nakıpoğlu’nun eşi tutuksuz sanık Ferhan Nakıpoğlu ise, “Ben ev hanımıydım. Bugüne kadar hiçbir dernek, vakıf, parti ya da sivil toplum kuruluşlarına üyeliğim yoktur. Herhangi bir işte çalışmadım. Ancak 1991 yılında eşim arkadaşlarında söylediği gibi 5 kişi olması sebebiyle beni de ortak yazmıştı. Ancak hangi şirkete ortak olduğumu bilmiyordum. Bu işleri eşim hallederdi. Ben silahlı terör örgütü üyeliği suçlamasını kabul etmiyorum. Hiçbir şekilde örgüte üye olmadım” dedi.

Tutuksuz sanık Emre Nakıpoğlu ise katıldığı sohbetler ile ilgili, “Tamamen dini sohbetlerdi. Kesinlikle FETÖ ismi geçmezdi. Ancak şu an pişmanım. Bilerek ya da isteyerek terör örgütüne üye olmadım. Allah rızası için çalıştıklarını düşündüğüm bu yapıdaki insanlar ile görüştüm. Ancak sonradan kandırıldığımı anladım. Suçsuzum” diye konuştu.

Duruşmaya ara verildi.