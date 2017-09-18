Diğer
Kategoriler
18 Eylül 2017 16:34

Gaziantep’te öncelikli 50 okula özel güvenlik tedbiri

Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Gaziantep’te güvenlik asından en öncelikli okul olarak belirlenen 50 okuldoa, özel güvenlik tedbirleri alınacağını açıkladı.

Gaziantep’te öncelikli 50 okula özel güvenlik tedbiri

18 Eylül 2017 16:34


Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, eğitim ve öğretim sezonunun ilk gününde yaptığı basın açıklamasında, okullarda alınan güvenlik tedbirlerini anlattı. MilliEğitim ve İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan ortak çalışma ile okulların güvenlik açısından 3 ayrı gruba ayrıldığını anlatan Vali Yerlikaya, Gaziantep’te en öncelikli 50 okulda ise yoğun güvenlik tedbirlerinin alınacağını ifade etti.


Gaziantep’te bin 165 okulda 26 bin 500 öğretmen ve 520 bin öğrenciyle eğitim öğretim yılına başladığını vurgulayan Yerlikaya, "Öncelikli 50 okulu, MOBESE sistemlerindeki kamera sistemi gibi kameralarla donatıyoruz. Okullardaki kamera görüntülerini yılbaşına kadar MOBESE sistemine entegre edeceğiz. Bu 50 okulumuzun tek girişleri ve iki güvenlik görevlisi olacak. Güvenlik görevlilerinin alımı da bir aya kadar tamamlanacak" dedi.



Özel okullara da talep gönderildi


Vali Yerlikaya, özel okulların yöneticilerinden de kent güvenlik sistemine dahil olmalarını istediklerini kaydetti. Gaziantep’teki inşaat aşamasında olan 133 okulun tamamının da çevre güvenliğini MOBESE sitemine dahil edileceğini kaydetti.



Genç servis araçları yola çıkacak


Vali Yerlikaya, son dönemlerde ülkenin gündeminde olan servis araçları ile ilgili ise servis şirketleriyle de buluştuklarını ifade etti. Yerlikaya, araçların genç olmasını istediklerini belirtti.


Okul müdürlerinin sadece eğitimden sorumlu olmadığını da vurgulayan Yerlikaya, okul güvenliğinden, huzurla eğitim görülmesine kadar her konudan sorumlu olduğunu söyledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GAZİANTEP HABERLERİ
GAZİANTEP HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    37°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    35°C
  • Perşembe
    Sıcak
    35°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç