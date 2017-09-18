Gaziantep’te öncelikli 50 okula özel güvenlik tedbiri

Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, eğitim ve öğretim sezonunun ilk gününde yaptığı basın açıklamasında, okullarda alınan güvenlik tedbirlerini anlattı. MilliEğitim ve İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan ortak çalışma ile okulların güvenlik açısından 3 ayrı gruba ayrıldığını anlatan Vali Yerlikaya, Gaziantep’te en öncelikli 50 okulda ise yoğun güvenlik tedbirlerinin alınacağını ifade etti.

Gaziantep’te bin 165 okulda 26 bin 500 öğretmen ve 520 bin öğrenciyle eğitim öğretim yılına başladığını vurgulayan Yerlikaya, "Öncelikli 50 okulu, MOBESE sistemlerindeki kamera sistemi gibi kameralarla donatıyoruz. Okullardaki kamera görüntülerini yılbaşına kadar MOBESE sistemine entegre edeceğiz. Bu 50 okulumuzun tek girişleri ve iki güvenlik görevlisi olacak. Güvenlik görevlilerinin alımı da bir aya kadar tamamlanacak" dedi.

Özel okullara da talep gönderildi

Vali Yerlikaya, özel okulların yöneticilerinden de kent güvenlik sistemine dahil olmalarını istediklerini kaydetti. Gaziantep’teki inşaat aşamasında olan 133 okulun tamamının da çevre güvenliğini MOBESE sitemine dahil edileceğini kaydetti.

Genç servis araçları yola çıkacak

Vali Yerlikaya, son dönemlerde ülkenin gündeminde olan servis araçları ile ilgili ise servis şirketleriyle de buluştuklarını ifade etti. Yerlikaya, araçların genç olmasını istediklerini belirtti.

Okul müdürlerinin sadece eğitimden sorumlu olmadığını da vurgulayan Yerlikaya, okul güvenliğinden, huzurla eğitim görülmesine kadar her konudan sorumlu olduğunu söyledi.