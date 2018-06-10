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10 Haziran 2018 15:25

Gaziantep’te Orhan Hakalmaz rüzgarı esti

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Ramazan Etkinlikleri” kapsamında Türk Halk Müziği Sanatçısı Orhan Hakalmaz, sevenleriyle buluştu.

Gaziantep’te Orhan Hakalmaz rüzgarı esti

10 Haziran 2018 15:25

Konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken ünlü sanatçı da seslendirdiği türkülerle, konser alanına gelen kalabalığa unutulmaz bir gece yaşattı.


Büyükşehir Belediyesi, Türk Halk Müziğinin güçlü sesini ağırladı. Ramazan’ın 25’inci gününde Orhan Hakalmaz’la Festival Park’ta buluşan Gaziantepliler, doyumsuz bir gece yaşadı. Hacivat ile Karagöz oyunuyla eğlenen vatandaşlar, sahneye çıkan Türk Halk Müziği sanatçısıyla ise coşkulu bir gece geçirdi. Hakalmaz rüzgarıyla coşan kalabalık, sanatçının seslendirdiği türkülere de eşlik etti. Sanatçı, söylediği birbirinden hareketli parçalarla yaklaşık 2 saat sahnede kaldı. Performansıyla tam not alan sanatçı, gördüğü ilgiden de memnun kaldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve ekibine teşekkür eden Hakalmaz, Gaziantepli insanların sıcaklığını şehre indiği andan itibaren hissetmeye başladığını ifade ederek yemekleriyle, sanayisiyle, üretkenliğiyle ve çalışkanlığıyla Gazianteplilerin markalaştığını kaydetti. Gaziantep’te bulunduğu için çok mutlu olduğunu söyleyen Hakalmaz, kendisine gösterilen ilgiden çok memnun kaldığını vurguladı.


Konserin ardından Türk Halk Müziği Sanatçısı Orhan Hakalmaz’a günün anısına çiçek verildi.




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