Gaziantep’te otobüs durakları enerji üretecek

Bu kapsamda hazırlanan “Solar Enerjili Otobüs Durağı”na yönelik ilk denemede başarı sağlandı. Projeyle durakta bekleyen yolcular, telefon, tablet, engelli araç gibi ekipmanları şarj edebilecek.

Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulamaya alınan “Solar Enerjili Otobüs Durağı” projesi çerçevesinde enerjisini güneşten alan Solar Durak geliştirildi, Büyükşehir Belediyesi otobüs durağında denemesi yapılan ve yarar sağlayan solar duraklar, şehrin muhtelif noktalarına yerleştirilerek kentte ekolojik farkındalık oluşturacak.

Sürdürülebilir bir kentleşme amacıyla uygulanan proje, değişik ve farklı yenilenebilir enerji yatırımlarına ışık tutacak. Otobüs duraklarının çatısının da enerji üretebilecek bir alan olarak kullanılabileceği, bu sayede karbon emisyonunu azaltmaya katkı sağlanacağını gözler önüne seren Solar Durakları, doğa dostu malzemelerden üretildi.

Ürettiği enerjiyi depolayan durak, gece aydınlatma için ihtiyaç duyduğu enerjinin tamamını karşılayacak, ayrıca tasarruflu aydınlatma sistemiyle desteklenecek. Proje, yeni nesil otobüs duraklarının sürdürülebilir şehircilik ve ekolojik temellere dayanan anlayışla gelişeceğini ortaya koydu.