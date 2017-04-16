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16 Nisan 2017 18:14

Gaziantep’te oy torbaları adliyeye getiriliyor

Gaziantep’te okullarda sayılıp, adliyeye gönderilen oy torbalarının il seçim kuruluna teslimi sürüyor.

Gaziantep’te oy torbaları adliyeye getiriliyor

16 Nisan 2017 18:14


Gaziantep’te 3 bin 345 sandıkta kullanılan oy pusulaları, saat 16.00’da tamamlanan seçimin ardından sayım ve tasnifi yapılarak mühürlenip İl Seçim Kuruluna gönderilmeye başlanmıştı. Toplam 1 milyon 178 bin 748 seçmenin bulunduğu kent genelindeki mühürlü oy torbalarının Gaziantep Adliyesine getirilmesi sürüyor. Torbalar, sandık başkan ve görevlileri ile güvenlik güçlerinin nezaretinde Gaziantep Adliyesine getiriliyor. Oy torbaları Seçim Kurulu görevlileri tarafından imzalanan tutanak karşılığında teslim alınıyor. Öte yandan, polis ekipleri adliye önünde ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.




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