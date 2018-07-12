Gaziantep’te park halindeki araç alev aldı

Araç itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre Gaziantep İncilipınar Mahallesi Sabahat Göğüş Caddesi üzerinde park halinde bulunan bir araç aniden alev aldı. Yanan otomibili gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen araçta maddi hasar meydana gelirken herhangi bir can kaybı ve yaralanan olmadı. Yangının çıkı nedeni belirlenmeye çalışılıyor.

Aracın alev aldığı yerde başka araçların bulunması, yakınlarda iş yeri ve binaların olması çevrede tedirginliğe sebep olurken itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle olası facianın önüne geçildi.