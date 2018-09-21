Gaziantep'te PKK/PYD operasyonunda 3 terörist yakalandı

Gaziantep'te yapılan PKK/PYD operasyonunda 2'si silahlı eğitim alan 3 PKK/PYD terör örgütü üyesi yakalandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde Gaziantep'te terör operasyonu gerçekleştirildi. Yakalanan şahıslardan bir örgüt mensubunun terör örgütünün silahlı yapılanması olan HPG içerisinde Kuzey Irak Kandil Bölgesi'nde ve Kuzey Irak Alanında silahlı eğitim aldığı ve 11 yıl eylem ve faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Yakalananlardan bir diğerinin ise terör örgütünün Suriye yapılanması PYD/YPG adına Suriye'de silahlı eğitim aldığı ve yabancı güçler tarafından Suriye Demokratik Güçleri (SDG) olarak adlandırılan silahlı yapı içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlendi. Üçüncü şahsın ise, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü adına faaliyetlerde bulunduğu ve örgüt mensuplarına sahte kimlik, sahte araç plakası, yer temini faaliyetlerinde bulunarak yardım ve yataklık yaptığı tahmin ediliyor.

Operasyonda, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün finansmanında kullanıldığı değerlendirilen 27 bin 450 ABD doları ve 815 Türk lirasından oluşan yaklaşık toplam değeri 171 bin Türk Lirası olan paralar ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 kişi adli makamlara sevk edilirken şahıslardan biri kişi hakkında gerekli işlemler yapılmak üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, 2'si tutuklandı.