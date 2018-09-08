Gaziantep’te polisi bile şaşırtan hırsızlık

Polis, güvenlik kameralarına yansıyan hırsızların peşine düştü.

Gaziantep’in Şahinbey ilçesi Binevler Mahallesi’nde bulunan bir apartmandaki 2 ayrı dairenin kapısını levyelerle kırılarak, içerisinde bulunan toplam 50 bin TL tutarında para ve ziynet eşyaları çalındı.

Polis de şaşırdı

Ev sahiplerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, evlerde inceleme yaptı. Çevre apartmanların güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, büyük bir şaşkınlık yaşadı. Çevre apartmandaki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, gözcülük yapan bir erkek şahıs tespit ederken hırsızlığın olduğu dakikalarda ise 3 kadının art arda apartmana girdiklerini ve kısa bir süre sonra aynı apartmandan çıktığını belirledi. Kadınların apartmana girerken ve çıkarken üçünün de eşkalinin belirlenmemesi amacıyla önüne baktıkları ve zaman zaman ise elleri ile yüzünü kapattıklarını fark eden ekipler, şahısların kimliklerini tespit etmeye çalışıyor.

Geniş çaplı araştırma başlatan polis, her yerde kayıplara karışan 4 kişilik şebeke üyelerini arıyor.