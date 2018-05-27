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27 Mayıs 2018 16:10

Gaziantep’te Ramazan etkinliklerinin konuğu Turgay Başyayla oldu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan etkinlikleri kapsamında Türk Halk Müziği Sanatçısı Turgay Başyayla, sevenleriyle buluştu.

Gaziantep’te Ramazan etkinliklerinin konuğu Turgay Başyayla oldu

27 Mayıs 2018 16:10

Konser alanına gelen izleyiciler, sanatçının seslendirdiği türkülerle coştu.


Büyükşehir’in Ramazan etkinlikleri, tüm hızıyla devam ediyor. İftar sonrasında Festival Park’ta birbirinden değerli isimleri ağırlayan Gaziantep Büyükşehir, etkinliklere yoğun bir ilgi gösteriyor, etkinlik alanını hıncahınç dolduruyor. Hafta sonu sevenleriyle bir araya gelen Türk Halk Müziği Sanatçısı Turgay Başyayla, seslendirdiği türkülerle sevenlerini coşturdu. Sanatçı kişiliğinin yanı sıra “Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu” adlı programla damakları bayram ettiren yurdun yüzlerce yıllık eşsiz tatlarını; il il, ilçe ilçe, köy köy gezerek, yemek tariflerini evlere taşıyan Başyayla, lezzetin başkenti Gaziantep’te bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. 11 ayın sultanı Ramazan ayında böylesi bir etkinliğe imza atan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve ekibine teşekkür eden Turgay Başyayla, çalışkanlığıyla, üretkenliğiyle, kültürüyle ve zengin sofrasıyla Gaziantep’in bambaşka bir şehir olduğunu söyledi. Anadolu’nun, tarihi, doğal ve kültürel zenginliklerini ekranlara taşıdığını aktaran Başyayla, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) gastronomi dalında "Yaratıcı şehirler ağı"na dahil ettiği Gaziantep mutfağının, Anadolu’dan yükselen bir değer olduğunu sözlerine ekledi. Birbirinden hareketli türküleriyle etkinliğe gelenlerin, keyifli anlar geçirmesini sağlayan Başyayla, yaklaşık 2 saatlik sahne performansı beğeni topladı. Konsere gelenler bol bol halay çekti, gönüllerince eğlendi. Konserin andından, günün anısına Türk Halk Müziği Sanatçısı Turgay Başyayla’ya çiçek verildi.


Ayrıca, etkinliklerde Radyo Programcısı Mehmet Zeyd Yıldız, Necip Fazıl Kısakürek’in ölüm yıl dönümü nedeniyle şiir dinletisi sundu.




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