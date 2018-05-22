Gaziantep’te Ramazan özel konseri

İki bölümden oluşan konser, dinleyenlerden büyük beğeni topladı.

Konser, baş taksimi neyzen Mete Ateş ile başladı. İlk bölümde dört farklı makam olan Segâh, Hicaz, Nihavend ve Hüzzam makamlarında ilahiler seslendirildi. İkinci bölümde ise 1.Altın Fıstık Türk Sanat Müziği Amatör Ses Yarışması finalistleri tarafından ölümsüz eserler seslendirildi.

Program sonunda günün anısına Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin adına Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yrd. Oya Alpay tarafından koro adına Koro Şefi Muhtar Küçükkömürcü’ye çiçek takdim edildi.