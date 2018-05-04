Gaziantep’te restore edilen tarihi cami yeniden ibadete açıldı

Yeşildere Mahallesi’nde 18’inci yüzyıldan kalma tarihi Büyük Cami, Oğuzeli Belediyesi ve Vakıflar Genel Müdürlüğü işbirliğiyle 2 yıl süren çalışmaların ardından restore edilerek törenle yeniden ibadete açıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan Mehmet Sait Kılıç, caminin restorasyonunda emeği geçenlere teşekkür etti. Caminin harabe durumda olduğunu ifade eden Kılıç, "Camimiz 18’inci yüzyıldan kalma Osmanlı mimarisiyle yapılan bir camimiz. Biz göreve geldiğimiz de burası neredeyse harabe bir durumdaydı. Ne yapabiliriz diye düşünürken camimizle ilgili bir proje yaptık ve 1 yılda caminin kendi ana gövdesi, 1 yılda da avlu kısmının restorasyonu yapıldı. Biliyorsunuz buralar milattan önce 3 bin yılına kadar dayanan bir tarihe sahip. Asurlar, Hititliler, Bizans, Selçuklu, Memlukler, Osmanlı medeniyetine ev sahipliği yapmış topraklar. Burası Türklerin, Anadolu’ya akınıyla birlikte gelen Oğuz Türklerinin yerleşim yeri olmuştur. Biliyorsunuz, Türkler Müslüman olduktan sonra evlerinden sonra yaptıkları ilk inşaat cami inşaatıdır. Bu camide böyle tarihi bir camidir" şeklinde konuştu.

Vali Ali Yerlikaya ise Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün bölgedeki bütün tarihi yapılara sahip çıktığını belirterek, "Aslında, Sayın Cumhurbaşkanımız, ecdattan bize yadigar olan ve bizim gelecek nesillere aslına uygun olarak aktarma sorumluluğu olan bizlere talimat verdi ve onun desteği ve himmetiyle de bu süreç yapıldı. Bütün camilerimiz bütün tarihi eserlerimiz onarılıyor. Buradaki yapıda Oğuzeli belediyesinin himayesinde. Belediye başkanımız, Valiliğimiz aynı zamanda Koruma Üst Kurulu Bölge Müdürlüğümüz onlarında desteğiyle. Onlar bu işin tekniğini biliyorlar, tarihini biliyorlar, onlardan destur almak, onların yönlendirmesi, mimari, aslına uygun tekrardan restorasyon uygulaması yapılmasıyla yaklaşık 1,5 milyon lira bir kaynak kullanıldı. Milletin vergisinden oluşan bir kaynak bu eserin bugün tekrar yeni bir yüzle değil, aslına uygun bir şekilde zamanın üzerine getirmiş olduğu yorgunluğu güzelleştiren bir restorasyon sürecinden geçmiş oldu. Cami okunan duanın ardından ibadete açıldı" diye konuştu.

Törene, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç ile mahalle sakinleri katıldı.