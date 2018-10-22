Gaziantep'te sağanak yağış etkili oldu

Gaziantep'in Yavuzeli İlçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Yağmura hazırlıksız yakalananlar ise iş yerlerine ve evlerine saklanarak yağmurdan korunmaya çalıştı. Yollarda oluşan su birikintileri ise hem yayalara hem de araçlara zor anlar yaşattı. Bazı vatandaşlar ise, iş yerlerinin altına kovalar koyarak su birikintisini önlemeye çalıştılar. Aniden başlayan yağış ilçede etkili olurken, yaklaşık 3 saat boyunca aralıksız olarak devam etti.

Öte yandan yağıştan vatandaşların herhangi bir zarar görmediği öğrenildi.