Gaziantep’te sağanak yağış sele neden oldu

Bazı iş yerleri ve fabrikaları su bastı, derelerin taşması sonucu sel suları Fırat Nehri’ne aktı.

Gaziantep’in Nizip ilçesinde 2 gündür etkili olan yağış nedeniyle bir çok iş yeri ve fabrikayı su bastı. Cep telefonları ile kaydedilen görüntülerde caddelerin de su ile dolduğu görülürken, büyük maddi hasar meydana geldi. Nizip Sanayi Caddesi’nde bulunan bir yağ fabrikasının bahçesinde işçilere ait motosiklet sel sularına kapıldı, fabrikanın duvarı yıkıldı. Selin yol açtığı hasarı tespit eden ekipler, yağmurun dinmesinin ardından temizlik çalışmaları başlattı.

Öte yandan, Araban ilçesinde de etkili olan yağış da sele neden oldu. Yağmur sularının yol açtığı tahribatı belirlemek için tespit çalışmalarına başlanan bölgede dereler de taştı. derelerin taşması sonucu sel suları Fırat Nehri’ne aktı. Nehre dökülen sel suları ise çağlayanları andıran görüntüler oluşturdu.