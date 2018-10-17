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Gaziantep'te sağanak yağışlar nefes aldırdı

2 gündür Gaziantep’i etkisine alan toz bulutu bugün yerini yağmura bıraktı.

2 gündür Gaziantep'i etkisine alan toz bulutu bugün yerini yağmura bıraktı. Günlerdir toz soluyan bölge halkı, sağanakla birlikte temiz hava almaya başladı.


Güneydoğu genelinde etkili olan toz bulutu vatandaşları dışarı çıkamaz hale getirdi. Tozdan dolayı dışarı çıkamayan vatandaşlar, bugün etkili olan sağanak yağmurun toz bulutunu temizlemesiyle rahat bir nefes aldı. Gaziantep'te sabah saatlerinde başlayan yağmur ise vatandaşları sevindirdi. Günlerdir yağan toz nedeniyle ev ve iş yerlerinde esaret hayatı yaşayan bölge halkı, yağmurla birlikte kapı ve pencereleri açarak, rahat bir nefes almaya başladıklarını ifade etti.

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