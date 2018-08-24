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24 Ağustos 2018 15:17

Gaziantep’te sahibinin elinden kaçan 17 dana yakalandı

Kurban Bayramı nedeniyle Gaziantep’te kurulan kurban yakalama timi, bayram süresince gelen ihbarlar sonucunda kaçan 17 kurbanlık hayvanı yakalayarak, sahiplerine teslim etti.

Gaziantep’te sahibinin elinden kaçan 17 dana yakalandı

24 Ağustos 2018 15:17


Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Havyvanat Bahçesi’nde aldığı eğitimin ardından Kurban Bayramı için hazırlıklarını tamamlayan 20 kişilik kurban yakalama timi, 4 günlük bayram boyunca gelen 17 ihbar ile kaçan danaların peşine düştü. Özel ekipler, iplerini koparan yada sahiplerinin ellerinden kaçmayı başararak, vatandaşları saatlerce peşinden koşturan büyükbaş hayvanları ellerindeki tüfekte bulunan iğne ve kementlerle dakikalar süren çalışmalarla yakaladı. Hayvanları uyuşturarak etkisiz hale getiren ekipler, boyunlarından geçirdikleri iplerle yakalayarak, hayvan sahiplerine teslim etti.


Özel timler ihtiyaç halinde drone de kullanıyor


Bayram süresince gelen ihbarları değerlendiren yakalama timi hakkında bilgi veren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı ve Hayvanat Bahçesi Müdürü Celal Özsöyler, 20 personel, 5 araç ve bir drone’den oluşan ekibin gelen 17 ihbara başarılı şekilde müdahale ettiğini ifade etti. Özsöyler, "Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanlığı olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da kurban yakalama timi oluşturduk. Bu yakalama timimiz 20 personelden ve 5 araçtan oluşmaktaydı. Bu timimiz vatandaşlarımız tarafından Büyükşehir Belediyemizin 153 ihbar hattına hattına yapılan bildirimleri değerlendirerek kaçan kurbanlara anında müdahale etti. Timimiz bu yakalama çalışmalarında özellikle droneleri kullanarak kaçan kurbanları yakalayarak vatandaşa teslim etti. Yakalama timimiz dört günlük bayram süresince kaçan 17 danayı uyuşturucu iğnelerle etkisiz hale getirerek yakalamış ve sahiplerine teslim etmiştir" dedi.




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