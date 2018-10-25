Gaziantep'te sahte 74 bin 650 dolar ele geçirildi

Gaziantep'te Suriye uyruklu iki şahsın üzerinde 74 bin 650 sahte ABD doları ele geçirildi.

Olay Gaziantep'in Nizip İlçesine bağlı Atatürk mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, piyasaya sahte para sürmek istedikleri belirlenen İbrahim Alghareb ve Ali El Avad isimli kişileri takibe aldı. İstihbarat çalışması ve teknik takibin ardından sahte paralarla birlikte Nizip ilçesinde oldukları belirlenen şüpheliler, Atatürk Mahallesi'nde yakalandı. Piyasaya sahte para sürmek isteyen ve Suriye uyruklu oldukları öğrenilen şahıslar yapılan operasyon ile yakalandı. Şahısların yanlarındaki poşette ise, 74 bin 650 dolar ele geçirildi. Şüphelilerin ellerinde bulundurdukları poşette arama yapan ekipler, 100 ve 50'lik banknotlar halinde toplam 74 bin 650 dolar ele geçirdi.

Sahte paralara el koyan Jandarma ekipleri olayla ilgili İbrahim Alghareb ve Ali El Avad'ı gözaltına aldı.