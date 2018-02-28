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28 Şubat 2018 13:26

Gaziantep’te seç beğen hırsızlık

Gaziantep’te bir apartmana giren hırsız, kapı önünde bulunan ayakkabılardan 2 çifti seçip çalarak kayıplara karıştı.

Gaziantep’te seç beğen hırsızlık

28 Şubat 2018 13:26

Ayakkabıları monta saran şahıs, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.


Gaziantep’te bir apartmana giren kimliği belirsiz şahıs, 2 ayrı dairenin kapı önündeki yaklaşık 7 çift ayakkabı arasından 2 tanesini çalarak kayıpları açtı. Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen görüntülerde, şahıs bina sakini gibi girdiği apartmanda önce montunu çıkarıyor. Ardından kapı önündeki ayakkabılardan bir kaçını gözüne kestiren şahıs, eğilerek ayakkabıları inceliyor. Hızlı bir şekilde hareket eden hırsız, duyduğu ses sonrası 19 saniye içerisinde 2 çift ayakkabıyı çalarak kayıplara karışıyor.


Hırsızın saniyeler içerisinde ayakkabıları incelemesi ve beğendiği 2 çifti montuna sarıp götürmesi dikkat çekti.




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