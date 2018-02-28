Gaziantep’te seç beğen hırsızlık

Ayakkabıları monta saran şahıs, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Gaziantep’te bir apartmana giren kimliği belirsiz şahıs, 2 ayrı dairenin kapı önündeki yaklaşık 7 çift ayakkabı arasından 2 tanesini çalarak kayıpları açtı. Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen görüntülerde, şahıs bina sakini gibi girdiği apartmanda önce montunu çıkarıyor. Ardından kapı önündeki ayakkabılardan bir kaçını gözüne kestiren şahıs, eğilerek ayakkabıları inceliyor. Hızlı bir şekilde hareket eden hırsız, duyduğu ses sonrası 19 saniye içerisinde 2 çift ayakkabıyı çalarak kayıplara karışıyor.

Hırsızın saniyeler içerisinde ayakkabıları incelemesi ve beğendiği 2 çifti montuna sarıp götürmesi dikkat çekti.