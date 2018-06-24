Gaziantep’te seçim coşkusu

Partide balkon konuşması yapan milletvekili adayları tüm partililere teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın resmi olmayan sonuçlara göre Türkiye’nin ilk başkanı seçilmesi Gaziantep’te coşkuyla kutlandı. AK Parti İl Binası önünde toplanan partililer zaferi meşalelerle ve tezahüratlarla kutladı. Kutlamalarda milletvekili adayları ve İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci balkon konuşması yaptı.

İl Başkanı Özkeçeci yaptığı konuşmasında, "Bu davaya emek veren herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Bu dava ümmetin davası. Dünyanın öbür ucundan sizlere dua ediliyordu, bu dualar vasıtasıyla başarımız daim olacak inşallah. Bayramınızı kutluyorum. Bu gece iki bayramımız var" dedi.

Milletvekili Ahmet Uzer, "Bugün ne kadar sevinsek azdır. Bugün Reis’imizi hak ettiği yere getirdik, Cumhurbaşkanlığına getirdik. Siz vazifenizi eksiksiz bir şekilde yaptınız. Artık iş bizde. Sizleri en güzel şekilde temsil edeceğiz” şeklinde konuştu. Partililerin “Vur vur inlesin Muharrem dinlesin” tezahüratlarına ise Uzer, “Onun dinleyecek hali de kalmadı” sözleri ile cevap vererek partilileri güldürdü.

Milletvekili Mehmet Erdoğan yaptığı konuşmasında "Reis 10 tane değil, bir tane olur. Tüm dünyada bu böyledir. Türkiye’nin bir tane reisi vardır. Mazlum milletlerin bir tane reisi vardır. Dünyanın reisi vardır. O da Recep Tayyip Erdoğan’dır. Gaziantep kendine yakışanı yaptı, Türkiye ortalamasının yüzde 12-13 üstüne çıktı" ifadelerine yer verdi.

Milletvekili Nejat Koçer, “Allah hepinizden razı olsun. Seni başkan yapacağız, dedik, milletimizin desteğiyle Recep Tayyip Erdoğan Türkiye’nin birinci başkanı. Bu nasıl bir sevgi bu nasıl bir muhabbet. Sadece Türkiye değil, tüm dünya Müslümanlarının sevindiği, dünyanın gözünü Türkiye’ye çevirdi ve dünyanın kutladığı bir sonuç bu. Türkiye’ye milletimize, bölgemize ve şehrimize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

Milletvekili adayı Derya Bakbak ise, "En son bu salonu 15 Temmuz’da doldurmuştunuz. Bugün de aynı büyüklüğü gösterdi benim şehrim Allah hepinizden razı olsun” diye konuştu.

Parti önündeki kutlamalar sürüyor