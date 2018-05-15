Gaziantep’te seferberlikle 33 bin 297 kişi işe girdi

SGK Haftası kapsamında basın mensuplarıyla bir araya gelen Gaziantep Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürü Mehmet Uzun SGK istatistikleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Uzun, Gaziantep’te 445 bin 807 sigortalı çalışan olduğunu, istihdam seferberliği kapsamında 33 bin 297 kişinin işe girdiğini söyledi. SGK Haftası’nı kutlayan Uzun, "16 Mayıs’ı içine alan hafta her yıl sosyal güvenlik haftası olarak kutlanmaktadır. Dün 14 Mayıs itibariyle kutlamalarımıza başladık. Cuma gününe kadar kutlamalarımız devam edecek. Şuan hem Mehmetçik hem de vatandaşlarımıza kan bağışı yapıyoruz her sene bunu yapıyoruz geleneksel hale getirdik. Filistin’de Gazze’de şehit olanlara Allah’tan rahmet diliyorum. 2017 yılında Cumhurbaşkanımız tarafından başlatılan istihdam seferberliği kapsamında Gaziantep ili olarak yüzde 5 vaat edilmişti orada biz bunu yüzde 11 olarak tamamladık. 33 bin 297 vatandaşımız bu istihdam seferberliği kapsamında iş sahibi oldu” dedi.

Genel Sağlık Sigortası

Genel Sağlık Sigortası ile ilgili bilgiler veren İl SGK Müdürü Uzun, “Genel Sağlık Sigortası burcu olanların taksitlerinin ya da peşin ödeme süresinin yeni torba kanunda Meclisten geçti. Bu süre 31 Aralık 2018 tarihine kadar tekrar uzatıldı. Burada yapılan başka bir düzenleme gençlerimizle alakalı okuyan gençlerimiz eğer babadan ya da anneden ölüm aylığı alıyorsa bir işe girdikleri zaman onların maaşı kesiliyordu. Yeni çıkan kanunda artık öğrenci 25 yaşını doldurana kadar sigortalı çalışsa da yine o aylığı almaya devam edecek. Gençlerimiz liseyi bitirene kadar 20 yaşına kadar, üniversiteyi bitirmişse 25 yaşına kadar anne baba sigortalı değilse primlerini devlet ödüyor” şeklinde konuştu.

Haziranın ilk haftası emeklilere bin TL ödenecek

Haziranın ilk haftasında bin TL’lik ikramiyelerin verileceğini ifade eden Uzun, “Emeklilerimize iki bayramda biner lira ödenmesine karar verildi. Bunun kanunu da Meclisten geçti. Haziranın ilk haftası bu ikramiyeler ödenecek. Burada birkaç aylık alıyorsa sadece bir tanesinden faydalanacak” ifadelerini kullandı.

“Gaziantep’te 445 bin 807 sigortalı var”

Sigortalı çalışanlarla ilgili istatistik rakamlarını paylaşan Uzun, “Gaziantep’te şuanda 445 bin 807 sigortalı var. Şuan da aktif iş yeri sayımız 33 bin 856 işyeri bize bildirge veriyor. Genel sağlık sigortası kapsamında 326 bin 360 vatandaşımız var” ifadelerine yer verdi.

“Yeni alınan elemanın teşvikleri internetten öğrenilecek”

İşe alınan elemanların teşvik durumunun internet uygulamalarından öğrenilebileceğinin altını çizen Uzun, “En çok işverenlerimizin yakındığı konu bir kişiyi işe aldığı zaman bu teşvikten faydalanıyor mu, hangi teşvikten faydalanıyor biraz sıkıntılıydı. Yeni bir programımız devreye girdi. Yeni bir eleman alındığı zaman işverenimiz internetten bunun Kimlik numarasını girdiği zaman elemanın hangi teşvikten faydalanıyor, ya da faydalanamıyorsa sebeplerini öğrenebiliyor” diye konuştu.

SGK İl Müdürü Mehmet Uzun daha sonra kan bağışı yapan çalışan ve vatandaşlarla sohbet etti.