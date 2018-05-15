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15 Mayıs 2018 15:33

Gaziantep’te, şehit düşen Filistinliler için dua edildi

Amerikan Birleşik Devletleri’nin Tel-Aviv Büyükelçiliğini Kudüs’e taşınmasının ardından Filistinlilerin tepkisine karşı İsrail’in zulmü Gaziantep AK Parti Teşkilatı, STK’lar ve vatandaşlar tarafından protesto edildi.

Gaziantep’te, şehit düşen Filistinliler için dua edildi

15 Mayıs 2018 15:33

Eylemde, şehit düşen Filistinliler için dua edildi.


15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda toplanan AK Parti Teşkilatı, STK’lar ve vatandaşlar ABD’nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs’e taşınmasını ve İsrail’in Filistinlilere uyguladığı zulmü protesto etti. ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasının yok hükmünde olduğunu söyleye AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyüp Özkeçeci, “Amerika Birleşik Devletleri’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasını, İslam’ın ilk kıblesi, kadim Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma girişimini kabul etmemiz mümkün değildir. Bu girişim bizim için yok hükmündedir. ABD bu girişimiyle BM’yi, BM kararlarını ve uluslararası hukuku açıkça hiçe saydığını göstermiş; bölgedeki ihtilafın çözümünde bir arabulucu değil açıkça bir taraf olduğunu ilan etmiştir. İsrail’in, şu ana kadar 55 Filistinli kardeşimizin şehadeti ve yüzlerce masum kardeşimizin yaralanmasıyla sonuçlanan eylemlerini lanetliyoruz. Türkiye, bu hukuksuzluğa karşı, dönem başkanı olduğu İslam İşbirliği Teşkilatı ve Birleşmiş Milletler gibi uluslararası platformlarda ve ikili temaslar vesilesiyle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir” diye konuştu.


Kalabalık, protesto konuşmasının ardından Filistin’nde şehit düşenler için dua ederek dağıldı.




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