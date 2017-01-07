Gaziantep’te şehitlere uğurlama ve karşılama töreni

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında yürütülen El-Bab Operasyonunda ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 16 gün sonra şehit olan Selçuk Erdoğan Gaziantep’ten memleketi Amasya’ya uğurlanırken, Şırnak’taki el yapımı patlayıcının inflak etmesi sonucu şehit olan Mustafa Yazgan ise Siirt’ten memleketi Gaziantep’e getirildi.

Şırnak’ta el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Teğmen Mustafa Yazgan’ın naaşı Türk Hava Kuvvetleri’ne ait uçakla, Siirt’en Gaziantep’e getirildi. Şehidin naaşı, havalimanında törenle karşılandı. Şehit Mustafa Yazgan’ın cenazesini getiren uçakla Fırat Kalkanı Harekatı Kapsamı’nda yürütülen El Bab operasyonunda 21 Aralık’ta yaralan ve tedavi gördüğü Ersin Arslan Devlet Hastanesinde 16 gün sonra şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Selçuk Erdoğan’ın cenazesi memleketi Amasya’ya gönderildi.

Gaziantep Havalimanında düzenlenen karşılama ve uğurlama törenine ise her iki şehidin yakınlarının yanı sıra Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı, Gaziantep Vali Vekili Halil Uyumaz, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, Gaziantep Vali Vekili Halil Uyumaz, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Durdu Yetkin Şekerci, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile askeri erken ve idari amirler de katıldı.