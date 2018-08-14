Gaziantep’te silahlı kavga: 8 yaralı

Olay, Şehitkamil ilçesine Hacıbaba Mahallesi 12 nolu sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 60 yaşındaki Hanifi Cinpolat komşusunun çocuğuna sokakta ses yaptıkları gerekçesiyle tokat attı. Ardından çocuğun ailesi Cinpolat’ın evine taşlı sopalı saldırıda bulundu. Bunun üzerine evinde bulunan pompalı tüfekle rastgele ateş eden Cinpolat, 8 kişiyi yaraladı.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri Cinpolat’ı gözaltına alıp emniyete götürürken, olay yerine gelen ambulanslar ise yaralıları kentteki çeşitli hastanelere götürdü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.