Gaziantep’te soba ustası iş yerinde ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre, Şehitkamil ilçesi Maaşkuyu Caddesi’nde mahalle esnafı, soba ustası Mehmet Kaplan’ın (53) dün akşamdan beri iş yerinden çıkmaması üzerine şüphelenerek polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ve yakınları tarafından açılan iş yerinde Kaplan hareketsiz yatarken bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından öldüğü belirlenen Kaplan’ın cenazesi, nöbetçi savcının incelemesinin ardından otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Soba ustasının kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.