Gaziantep'te spora kadın eli değecek

Gaziantep'te kentte tüm spor faaliyetlerine destek vermek, kadınları aktivitelere dahil etmek ve sporda kadın etkinliğini arttırmak amacıyla Gazişehir Kadın Taraftarlar Derneği kurulurken, kentte spor faaliyetlerine kadın değecek sözü yerini bulmuş olacak.

Gaziantep'te kurulan ve bölgede ilk olma özelliği taşıyan Gazişehir Kadın Taraftarlar Derneği, Başkan Mezine Sırakya öncülüğünde faaliyetlerine resmen başladı. Derneğin Gaziantep'te yapılan tanıtım toplantısında açıklamalarda bulunan Sırakaya amaçlarının kentteki tüm spor organizasyonlarına ve kulüplerine destek vermek olduğunu belirterek, kadınları spora dahil etmek için kentte taraftar anlamında etkili olmak istediklerini vurguladı.

"Kadınlara yönelik farkındalık oluşturacak bir proje için bu yola çıktık"

Kadın taraftarlar derneğini kurarak kadınlara yönelik bir farkındalık projesi oluşturmak istediklerini ve ilk organizasyonlarını Spor Toto 1. Lig'de 1 Ekim Pazartesi günü oynanacak Gazişehir Gaziantep-Osmanlıspor müsabakasıyla yapacaklarını söyleyen Sırakaya, "Bugün burada Gaziantep için, Güneydoğu için ve Türkiye için farkındalık oluşturacak bir proje için toplandık. Yani bugün Gazişehir Kadın Taraftarlar Derneğini resmen kurmuş olduk. Bu derneğimiz henüz daha bir bebek. Biz bu bebeği büyütüp hedefimize ulaşacağız. Derneğimizi Gaziantep'te kurduk. Aslında 3 yıl önce bu derneği kurmayı planlamıştık ancak bugüne nasip oldu. Gazişehir Kadın Taraftarlar Derneği olarak sporumuzun her dalında yani voleybol, basketbol, futbol, hokey gibi her alanda olmak istiyoruz" dedi.

"Gaziantep'teki bütün kadınlarımızın bize destek vermesini bekliyoruz"

Kentteki tüm kadınlardan destek derneklerine üye olmalarını ve kendilerine destek vermelerini de isteyen Sırakaya, "Gaziantep'teki bütün kadınlarımızın bize destek verecektir ve vermelidir. Ben buna inanıyorum. Ben burdan bütün Gaziantepli kadınlarımıza çağrıda bulunmak istiyorum. Gazişehir Kadın Taraftarlar Derneğimize lütfen gelin üye olun ve bizlerle birlikte tribünlerde sporcularımıza destek olun diyorum.

"Gazişehrimizin tribünlerinde çiçekler açacak"

Bir başka amaçlarının da spordaki centilmenlik ruhunu tekrar sağlamak ve tribünlere renk katmak olduğunu aktaran Sırakaya, "Bizim amacımız kadınları spor müsabakalarına çekerek eskiye oranla kaybolmuş olan centilmenlik ruhunu tekrar sağlamaktır. Spor centilmenlik isteyen bir kurumdur. Yani spor ilkesi centilmenlikse eğer biz de kadınlar olarak tribünlerde şiddetten, küfürden uzak bir tribün oluşturmak, tribünlerden küfür değil, çiçek atmak istiyoruz ve bundan sonra Gazişehrimizin tribünlerinde çiçekler açacak diyoruz" diye konuştu.