Gaziantep’te spora kadın eli

Süper Lig’de art arda alınan kötü sonuçlar ile Gaziantepspor’un kümeye düşmesi nedeniyle sportif açıdan zor günlerin yaşandığı kentin ikinci takımı olan Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ise baştan sona yenilendi. Yenilerek Süper Lig’e çıkma hayali kuran takım, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen kongre ile adı, takımın ismi, arması, logosu, forma rengi ve yönetimi değişmişti. Kentteki bir çok alanda başarılara imza atan kadın eli bu kez ise yeni takıma değdi. Adil Konukoğlu’nun başkan seçildiği Gaziantep Futbol Kulübü’nün yeni yönetiminde yer alan Hülya Akkaya ile Filiz Evran, iş hayatlarındaki başarıları bu kez büyük heyecanla oluşturulan yeni takım için tekrarlamak için mücadele edecek. İş hayatındaki başarılı çalışmaları ile dikkatleri üzerine çeken kadın yöneticiler, birlikte verdikleri pozla taraftarları heyecanlandırdı. 30 kişilik yeni yönetim listesinde yer alan Akkaya ve Evran taraftarların yoğun ilgisini görerek çok sayıda beğeni alıyor.