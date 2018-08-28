Başkan Fatma Şahin, öncelikle kentte baş gösteren ana sorunlar ile ilgili kalıcı çözümler üreterek, kısa, orta ve uzun vadeli projeler hazırladı. Şahin, kurduğu güçlü ekibiyle, 4 yıllık görevinde gazi şehri belirli bir noktaya getirmeyi başardı. Ulusal ve uluslararası alanda yankı bulan mega projelerle kent, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gözünde “Gaziantep’e kadın eli değdi” imajını uyandırdı.

Su sorunu 2050’ye kadar çözüldü

Başkan Fatma Şahin döneminde hazırlanan 3 ana projeden Düzbağ İçme Suyu projesi Türkiye’nin Melen’den sonra içme suyu alanındaki ikinci en büyük yatırımları arasında yer alıyor. Proje ile Gaziantep’in içme suyu ihtiyacı 2050 yılına kadar karşılanacak. 1 milyar liralık bütçeli dev projede, 3 bin 600 metre uzunluğunda, 5,6 metre çapında açılacak tünel tamamlandı. Kahramanmaraş’ın Çağlayancerit ilçesine bağlı Düzbağ beldesinden doğan ve Fırat Nehri’nin bir kolu olan Göksu Çayı’nın suyunu Gaziantep’e akıtacak proje kapsamında çalışmaların yüzde 80’i bitirildi. 8 ayrı noktada 500 kişinin 7 gün 24 saat kesintisiz çalıştığı Türkiye’nin vizyon projesi olarak gösterilen Düzbağ İçmesuyu Projesi’yle Kartalkaya Barajı’ndan gelen eski borular, çelik borularla değiştirildi, kayıp kaçak oranında ciddi düşüşler sağlandı, 2018 ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere su tarifesinde yüzde 15 oranında indirime gidildi. Gaziantepliler hem ucuz, hem kaliteli su tüketmeye başladı.

Projeyi değerlendiren Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin su yönetiminin bölge ve şehir için petrol kaynaklarının yönetimi kadar önemli olduğunu söyledi. Şahin, “Tüneller açarak, suyu Gaziantep’e getirmemiz gerekiyordu. Suyu getirmek için dağların nasıl delindiğini, tünelin nasıl açıldığını, bu çalışmaların ne kadar kısa sürede tamamlandığını gösteren tam bir mühendislik harikası var. Şehre doğal eğimle su temini sağlayabilmek için 3 bin 600 metre uzunluğunda, 5,6 metre çapında tünel açtık. Gaziantep’in kurtuluş günü olan 25 Aralık 2018’de bu kaynak suyunu, Fırat’a akıp giden bu suyu Gaziantep’e çevireceğiz” dedi.

Gazi-Ray-Metro projesi çalışmaları

Ulaşım alanında önemli çalışmalar yürüten Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Başpınar- GATEM- Oduncular Sitesi arasında metro konforunda modern banliyö hizmeti verecek Gaziray-Metro’nun temelini 21 Nisan 2018 tarihinde attı. 1,5 milyar liralık dev yatırımla, Organize Sanayi Bölgesine (OSB) hızlı ve ucuz ulaşıma geçiş sağlanacak, şehir merkezindeki ulaşım yoğunluğu azaltılacak. Güneydoğu Anadolu’nun sanayi ve ticaret başkenti Gaziantep’e taşımak için TCDD ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi arasındaki işbirliğinde Gaziray-Metro Projesi uygulamaya alınıyor. Yüksek hızlı tren, konvansiyonel tren ve banliyö işletmeciliği için yeterli trafik kapasitesi oluşturmayı amaçlayan Gaziray-Metro Projesi kapsamında Başpınar- GATEM- Oduncular Sitesi arasında sinyalli ve elektrikli yeni demir yolu inşa edilecek. Projede, 2 banliyö hattı ve 2 hızlı tren hattı olmak üzere 25 kilometrelik güzergaha, toplamda 112 kilometre yeni demir yolu yapılacak. Gaziantep gar sahası şehir içi ulaşımla entegre hale getirilerek transfer merkezine dönüştürülecek. Böylece, Başpınar- GATEM- Oduncular Sitesi arasındaki seyahat süresi 30 dakikaya düşecek.

4 yılda 12 köprülü kavşak

Son 4 yılda yaptığı 12 köprülü kavşakla şehir trafiğini rahatlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Bir dönemde 12 kavşak bitiren başka bir belediye yoktur” diyerek ulaşımda yürütülen çalışmaların ne kadar iddialı olduğunu dile getirdi. Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezinde trafik yoğunluğunun yaşandığı bölgelere köprülü kavşak yapımına devam edecek.

50 bin konutluk "Kuzey Şehir" projesi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve TOKİ iş birliğiyle yürütülen 50 bin konutluk "Kuzey Şehir" projesi, Şehitkamil ilçesinde 8,5 milyon metrekare alanda kurulacak. Türkiye’deki tüm il ve ilçe belediyelerinin örnek alacağı projede, yeşil alanlar, camiler, sosyal tesisler, spor alanları, kültürel tesisler ve alışveriş merkezleri yer bulacak. Türkiye’nin en büyük toplu konut alanlarından olacak, Kuzey Şehir Projesinde çalışmaları kapsamında 1’inci etapta 3 bin konut tamamlandı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Kuzey Şehir" projesinin Türkiye’nin en büyük toplu konut projelerinden biri olduğunu söyledi. Şahin, 4 yıl önce yola çıkarken Gaziantep’te çok büyük bir konut açığı olduğunu ve geçmişle geleceği birleştiren bir şehir kurulması gerektiğini söylediğini anımsattı.

Öncelikle nasıl bir şehir kurulması gerektiğiyle ilgili planlamaların yapıldığını anlatan Şahin, "Burada 5 katlı, 2+1, 3+1 ve 4+1 evleri içeren güzel bir tasarım yapıldı. Büyükşehir Belediyesi olarak yol, altyapı hizmetlerine başladık. 30 milyon liralık viyadükleriyle 17 kilometrelik yeni bir yol açıyoruz. Bir taraftan 5’inci Organize Sanayi Bölgesinden diğer taraftan da Araban-Yavuzeli hattını Kuzey Antep’e, Kuzey Antep’i Aktoprak’a bağlıyoruz" diye konuştu.