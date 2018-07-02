Gaziantep’te Şükriye Tutkun rüzgarı esti

Sevilen türkülerle konser alanına gelen binlerce Gaziantepliye unutulmaz bir pazar gecesi yaşatan Tutkun, performansıyla göz doldurdu.

Festival Park’ta sahneye çıkan Tutkun, konserde seslendirdiği türkülerle seyircileri coşturdu. Bolca alkış alan sanatçı, seyircilerle halay da çekti. Yaklaşık iki saat sahnede kalan Tutkun, izleyenlere doyumsuz bir hafta sonu yaşattı. Sahne performansıyla dikkati çeken Türk halk müziği sanatçısı Şükriye Tutkun, kendisini sevenleriyle buluşturan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve ekibine teşekkür ederek, fırsat bulduğunda Gaziantep’e tekrar geleceği söyledi.

Sanatçı Tutkun’un konserini, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de izledi, sanatçıyla düet yapan Şahin, Tutkun’a günün anısına çiçek verdi.