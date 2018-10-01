Gaziantep'te şüphe üzerinde durdurulan araçlardan silah ve uyuşturucu çıktı

Gaziantep'te durumlarından şüphe duyularak durdurulan iki araçta çok sayıda uyuşturucu madde ile silah ve bu silahlara ait mermi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Şahinbey İlçesi Yeditepe Mahallesinde durumlarından şüphelenilerek durdurulan araçta yapılan kontrollerde şoför koltuğunun altına atılı vaziyette bir adet ruhsatsız tabanca, araç içerisinde bulunan C.Y. isimli şüpheli şahsın üzerinde ise bir adet kurusıkıdan çevirme ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait 8 adet fişek bulundu. Ayrıca araçta yapılan aramalarda 200 adet Captagon uyuşturucu hap da ele geçirildi. Olayla ilgili E.D ve C.Y isimli şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alınırken, şüpheli şahıslar haklarında yapılan yasal işlemler sonrası adli makamlara sevk edildi

Öte yandan yine Yeditepe Mahallesi'nde durumundan şüphelenilerek durdurulmak istenen ve durmayarak olay yerinden kaçtıktan sonra yaşanan kovalamaca sonrası durdurulan araç içerisinde 2 adet tabanca, 2 adet şarjör, 1 adet fişek, bir adet tüfek ve 8 adet dolu kartuş ele geçirildi.

Araçla kaçarken yakalanan şüpheli şahıslar Y.K. ve Y.E.Ç. gözaltına alınırken, şüpheli şahıslar haklarında yapılan yasal işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.