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12 Haziran 2018 12:04

Gaziantep’te Suriyeli yetimlere iftar

İnsanı Müdafa ve Kardeşlik Derneği (İMKANDER) Suriye’de savaşta anne ve babalarını kaybeden 300 Suriyeli çocuğa iftar verdi.

Gaziantep’te Suriyeli yetimlere iftar

12 Haziran 2018 12:04


İMKANDER’in Karataş şubesinde gerçekleştirilen iftar yemeğinde dernek yöneticileri ve yardımseverler yetim ve öksüz çocuklarla bir ara geldi. İMKANDER Gaziantep Başkanı Sait Gökdere, "Burada her gün 300 Suriyeli yetim çocuğa iftar veriliyor. Bu yemeği sadece İMKANDER olarak vermiyoruz. Bize müracaat eden kardeşlerimiz var burada onlar gönüllü olarak yemek veriyorlar. Bu vatandaşlarımız sizin yetimlerinize yemek vermek istiyoruz diyorlar. Maalesef günümüzde iftar sofraları zenginlerin birbirine ikram sofraları oldu. Bir de en lüks lokantalarda israf edilen yemekler çöpe gitmekte. Burada yetimler varken, bu yemeklerin çöpe atılması uygun değildir. Ramazan ayı kardeşlik ve paylaşım ayıdır” dedi.


Yetim ve öksüz çocuklar ile yakınları da iftar yemeği için dernek yetkililerine teşekkür etti.




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