“Gaziantep’te Suyun Öyküsü” adlı kitap yayımlandı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gazikültür AŞ’nin 10’uncu kitabı olan “Gaziantep’te Suyun Öyküsü” adlı kitap hakkında açıklamalarda bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gazikültür AŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar, Gaziantep’in geçmişte ve günümüzde suyolları bakımından zengin olan bir şehir olduğunu bildirdi.

- Kitap Düzbağ Projesinin detaylarını ortaya koydu

Yakar, “Şuan ki yer adlarına baktığımızda da suyla ilgili pek çok kavramın günlük hayatımızda yer ettiğini görürüz. Karagöz, Alleben, Kavaklık, Suburcu, Balıklı, Sacur, Pancarlı gibi mekân adları bize Gaziantep’in geçmiş döneminde suyun ne kadar önemli olduğunu ortaya koyar. Evliye Çelebi, Gaziantep’ten ‘İçinden cennet ırmağı akan sular akan Şehr-i Ayıntab-ı Cihan’ diye bahseder. Buradan da anlıyoruz ki, Gaziantep geçmiş dönemde de günümüzde de suyla çok fazla haşir neşir olmuş bir şehirdir. Ayıntap kelimesindeki ’Ayn’ pınar, göz; ‘Tab’ ise parlaklık demektir. Kelime bu anlamıyla ‘suyun gözü, parlak pınar’ anlamına gelmektedir. Bundan dolayı ortaya konulan ‘Gaziantep’te Suyun Öyküsü’ adlı çalışma hem tarihi sürçteki Antep’in su tarihini ortaya koyduğu gibi, diğer yandan da günümüzde çok büyük bir proje olan ve şu an GASKİ Genel Müdürlüğünün üzerinde çalıştığı Düzbağ Projesinin detaylarını da ortaya koymaktadır. Diğer yandan, kitapta Kartalkaya Barajı, Hacıbaba İçme Suyu Arıtma Tesisi, Narlıkuyu Su Tesisleri hakkında da bilgiler vardır.

- Gaziantep asırlarca suyun gözü olmuş

Gaziantep tarihi, suyun belirlediği alanlarda yazılmıştır. Gaziantep, asırlarca gerçekten suyun gözü, parlak pınar olmuş, su kenarlarında gelişen medeniyet havzaları, ipek yollarından Ayıntap’a uzanmıştır. Ayıntap kültüründe özellikle Alleben belirleyici olmuştur. Bu kültür, İncilipınar’ın, Beypınarı’nın, Pancarlı’nın, Söğütlüpınar’ın, Kasırcıpınar’ın etrafında hayat bulmuştur. Gazi şehir, sahip olduğu livas ve kastelleriyle bölgede asırlarca farklı bir su kültürü oluşturmuş; şehirde yaşayan insanların dini inancı, etnik yapısı ne olursa olsun, tüm mahalle suyu ortak kullanmış ve içmiştir. Livasla getirilen su, kullanacak mekânın konumuna göre kuyu, kastel, çeşme ve gane vasıtasıyla insanlara ulaştırılmıştır. Ortak kullanımdaki su yapıları, komşuluk ilişkilerini pekiştirmiş; yardımlaşma, güven, dürüstlük ön plana çıkmıştır.

- Kitabın edebi bir değeri var

Kitabın yazarı Hüseyin Sönmezler, GASKİ Genel Müdürlüğü yanında aynı zamanda şair bir kimliğe de sahiptir. Kitapta her bölümün başına Hüseyin Bey’in yazmış olduğu kısa şiirlerden konuldu, böylece kitap edebi bir değer de kazanmış oldu. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gazikültür AŞ, şehrin tarihi geçmişini ortaya koyduğu gibi Büyükşehir Belediyesi’nin yapmış olduğu projelerle ilgili yayınlar çıkarmaya gayret gösteriyor. Gaziantep’teki su tarihiyle ilgili bilgi almak isteyenler ve günümüz su projeleri için kaynak arayanlar için faydalı bir kitap olacağını düşünüyoruz. ‘Gaziantep’te Suyun Öyküsü’ kitabı, Gazikültür AŞ bünyesinde faaliyet gösteren Zeugma Müze Mağazası ve Arkeoloji Müze Mağazası’nda satışa sunulmuştur” diye konuştu.