Gaziantep’te tabancayla şaka kanlı bitti: 1 ölü

İddiaya göre, Şahinbey ilçesi Akyol Mahallesi’nde 27 AB 109 plakalı araç içerisinde bulunan Metin K. (21), İÜ. ve İ.T. isimli arkadaşlar, yanlarındaki tabanca ile şakalaşırken, silah ateş aldı. Araç içerisinde bulunan ve kim tarafından ateşlendiği henüz tespit edilemeyen tabancadan çıkan kurşun Metin K.’nın göğsüne isabet etti. Ağır yaralanan Metin K., içerisinde bulunduğu araçla arkadaşları tarafından Gaziantep Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesine götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan Metin K. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay sonrası hayatını kaybeden Metin K.’nın arkadaşları iddiaya göre araçlarını Eyüpoğlu Mahallesindeki çıkmaz bir sokağa bırakarak kaçmaya başladı. Suç aleti tabancayı ise Akyol Mahallesi’ndeki bir çöp konteynerine atan İ.Ü. ve İ.T. isimli şahıslar polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olayda hayatını kaybeden Metin K.’nın cesedi otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, cinayet şüphelisi İ.Ü. ve İ.T. sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.