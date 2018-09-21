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Gaziantep'te tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 15 yaralı

Gaziantep-Nizip karayolunda tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3’ü ağır 15 işçi yaralandı.

Gaziantep-Nizip karayolunda tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3'ü ağır 15 işçi yaralandı.


Kaza, Gaziantep-Nizip yolunun 22. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarım işçilerini taşıyan Sinan Burdakoçi (42) idaresindeki 63 EV 070 plakalı minibüs, tekerinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, kazada yaralanan 15 kişiyi ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Nizip Devlet Hastanesi ve kentteki özel hastanelere kaldırdı. Tedavi altına alan yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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