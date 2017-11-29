Gaziantep’te tefeci operasyonu: 8 gözaltı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri tarafından ’Tefecilik - Post Tefeciliği’ yapan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 8 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda çeşitli bankalara ve şahıslara ait kredi kartları, post cihazları, post cihazları slipleri, not defterleri, çeşitli firma ve şahıslara ait çekler, faturalar ve bu firmalar adına düzenlenmiş fatura dip koçanları, sevk irsaliyeleri, çok sayıda tapu senedi, araç satış sözleşmeleri, günlük tahsilat bilgilerini içerir not kağıtları, 31 adet değişik firma adına kaşe, çok sayıda çeşitli bankalara ait hesap cüzdanı, 2 adet bilgisayar, 2 adet metal cop, 1 adet elektroşok cihazı, 204 adet dolu fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 8 şüpheli şahıs hakkında ‘Tefecilik’ suçundan adli işlem yapıldı.