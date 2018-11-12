Gaziantep'te telefon cinayetinin zanlıları tutuklandı

Gaziantep'te telefonunu gasp etmek istedikleri Suriyeli genç kızı bıçaklayarak öldürüp, arkadaşını da ağır yaraladığı ileri sürülen 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Zanlıların üzerinde ele geçirilen kesici alet polisi şaşırttı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Yeditepe Mahallesi'nde bir parkta arkadaşı telefonunu gasp etmek istedikleri 19 yaşındaki G.A.S. isimli Suriyeli genç kızı öldüren ve 16 yaşındaki A.G. isimli genç kızı ağır yaralayan M.B.T. (17) ve A.S. (17), polis tarafından yakalandı. A.S'nin evinde A.G'nin yaralandığı kesici alet de bulundu. Balta ve çekiç karışımı görünümü ile polisi bile şaşırtan kesici alete el konuldu. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ekiplerin yürüttüğü çalışmalarda zanlıların parkta oturan genç kız ve arkadaşından önce telefon istediği, sonra da sigara istediği belirlendi. Bir süre iki kızı takip eden zanlıların sigara olmadığı, telefonda ise kontör bulunmadığı cevabı üzerine elektrikli bisikleti park etmek için parktan ayrıldığı öğrenildi. Bir süre sonra tekrar gelen zanlılardan M.B.T.'nin kızın sırt çantasının fermuarlı gözünde bulunan cep telefonunu almak için hamle yapınca Suriyeli kızın tepki gösterdiği, M.B.T'nin elindeki bıçakla kızı boğazından yaraladığı belirlendi. Kızı kurtarmak için hamle yapan arkadaşının da A.S. tarafından bıçakla yaralandığı öğrenildi.