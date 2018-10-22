Gaziantep'te televizyon sehpası içerisine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

Gaziantep'te polis ekipleri bir adrese yaptıkları operasyonda televizyon sehpası içerisine gizlenmiş 132.65 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

Olay Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Fırat Mahallesinde meydana geldi.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı 25 Aralık Polis Merkezi Amirliği görevlileri Fırat Mahallesinde bulunan bir adrese yapılan operasyonda, televizyon sehpasının içerisine gizlenmiş ayrı ayrı paketler içerisinde toplam 132.65 gram eroin, 0.87 gram metamfetamin maddesi, uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen bin 40 TL para ele geçirildi. Yapılan operasyonda Ö.K. ve D.T, isimli şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Haklarında yapılan yasal işlemler sonrası adli makamlara sevk edilen şüphelilerden Ö.K tutuklanmasına müteakip cezaevine teslim edildi.

Diğer şüphelinin ise serbest bırakıldığı öğrenildi.