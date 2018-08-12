Diğer
Kategoriler
12 Ağustos 2018 13:04

Gaziantep’te ticari araç devrildi: 2 ölü, 2 yaralı

Gaziantep’te kontrolden çıkıp tarlaya devrilen hafif ticari araçta 2 kuzen hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Gaziantep’te ticari araç devrildi: 2 ölü, 2 yaralı

12 Ağustos 2018 13:04


Kaza, akşam saatlerinde Gaziantep - Yavuzeli karayolunun 25’inci kilometresinde meydana geldi. 27 GL 589 plakalı Ahmet Tok idaresindeki hafif ticari araç, Bedirköy Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkıp tarlaya devrildi.


Kazada araçta bulunan 35 yaşındaki Mehmet Özalp ile kuzeni 40 yaşındaki Ali Özalp olay yerinde hayatını kaybetti, 2 kuzenin cenazesi otopsi işlemleri yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Burada yapılan otopsi işlemlerinin ardından cenazeler ailelerine teslim edili.


Öte yandan, araçta bulunan araç sürücüsü Ali Tok ve diğer bir kişi de yaralandı.


Yaralanan şahısların ise, tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GAZİANTEP HABERLERİ
GAZİANTEP HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Pazartesi
    Sıcak
    36°C
  • Salı
    Sıcak
    37°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    37°C
  • Perşembe
    Sıcak
    39°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç