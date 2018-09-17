Gaziantep'te toplu nikah merasimi

Çiftlerin şahitliğini AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Ahmet Uzer, Mehmet Erdoğan, Abdullah Nejat Koçer, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Mustafa Yalçın ile Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür yaptı. Fatma Şahin yaptığı konuşmada, insanın hayatında aldığı en önemli kararlardan birinin evlilik olduğunu söyledi. Evliliğin sabır, güven ve sadakat gerektirdiğini ifade eden Şahin,"'Yüce Mevla'm aldığınız bu kararları hayırlı etsin, dünyadaki cenneti burada yaşatsın' diyorum. Allah cennetlik işler yapıp orada buluşmayı nasip etsin" dedi. AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer de bu imkanı sağladığı için Gaziantep Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Tüm masraflar belediyeden

Çiftleri hayatının en mutlu gününde Büyükşehir Belediyesi yalnız bırakmadı. Yuva kurmak isteyen çiftlerin gelinlik, damatlık ve düğün masrafları da belediye tarafından üstlenildi. Nikah merasiminin ardından ise çiftlere çamaşır, bulaşık makinesi, buzdolabı ve altın hediye edildi. Çiftlere altınları, nikahın kıyılmasının hemen ardından protokol tarafından verildib

Çiftlere konser sürprizi

Erikçe ormanında vatandaşların piknikçilerin yaptığı kebap ve mangallarının kokusu eşliğinde gerçekleşen düğünde çiftler, kesilen pastaları birbirlerine ikram etti. Protokolün merasimden ayrılmasının ardından çiftler, pistte dans eden çiftler, düzenlenen konser eşliğinde ise gönüllerince eğlendi.