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Gaziantep'te toz bulutu hayatı olumsuz etkiledi

Gaziantep’te öğle saatlerinden itibaren Suriye üzerinden gelen toz bulutu etkili oldu.

Gaziantep'te öğle saatlerinden itibaren Suriye üzerinden gelen toz bulutu etkili oldu. Toz bulutu görüş mesafesini düşürürken hayatı olumsuz etkiledi.


Sert rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan ve görüş mesafesini düşüren toz bulutu, Gaziantep genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Öğle saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan toz bulutu nefes almayı güçleştirirken, araçların üzeri de tozla kaplandı.


Toz bulutunun gece saatlerine kadar etkisini sürdürmesi olması beklenirken, gece yarısından itibaren havanın normale döneceği öğrenildi.

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