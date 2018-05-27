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27 Mayıs 2018 22:37

Gaziantep’te trafik kazası: 1 ölü, 12 yaralı

Gaziantep, aynı yönde ilerleyen iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Gaziantep’te trafik kazası: 1 ölü, 12 yaralı

27 Mayıs 2018 22:37


Kaza, akşam saatlerinde Güvenevler Mahallesi Tugay Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Koçak kontrolündeki 27 LT 781 plakalı minibüs, aynı yönde ilerleyen 54 yaşındaki Baktaş Yan idaresindeki 27 KD 309 plakalı otomobile aniden durması sebebiyle arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan Bektaş Yan olay yerinde hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Araçlardan çıkarılan yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere götürülürken, hayatını kaybeden Bektaş Yan’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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