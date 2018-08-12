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12 Ağustos 2018 17:47

Gaziantep’te trafik kazası: 2’si ağır, 5 yaralı

Gaziantep Nurdağı yolunda kontrolden çıkan araç tarlaya uçtu.

Gaziantep’te trafik kazası: 2’si ağır, 5 yaralı

12 Ağustos 2018 17:47

Kazada 2’si ağır 5 kişi yaralandı.


Kaza, Gaziantep-Nurdağı yolunun 25. kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre karşıdan gelen bir aracın hatalı sollama yapması sonucu Şaban İpek idaresindeki 35 KHC 66 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle tarlaya uçtu. Taklalar atan aracın içinde bulunan 5 kişi yaralandı.


Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma ve polis ekipleri geldi. Kazada, sürücü Şaban İpek, Ahmet B., Hülya İ., Rukiye İ., Hatice B. olay yerine gelen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.


Polis ekipleri kaza yerinde inceleme başlattı.




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